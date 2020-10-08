Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin
tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri
daha sonra tamamlanan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörlere
de ödüller verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından
2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi. Eziç
Restorant’da gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği
(KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör
ve antrenörler katıldı. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig
şampiyon ve finalist takımların antrenörlerine, ödüller Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri
Derneği başkanı Süleyman Göktaş, başkan vekili Turgay Kara, Eğitim Sorumlusu Salahi
Uçkan, yönetim kurulundan Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut, Hüseyin Cantürk, Osman
Yıldızev, Mustafa Özçığ, Yüksel Öcal, Yüksel Tok, tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol
Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve
antrenörlerimiz şöyle :
BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Yeni Erenköy
Antrenör Cenk Şeren
Yardımcı Antrenör Eren Kara
Finalist
Gaziveren
Teknik Direktör Sayıner Seyitler
Yardımcı Antrenör Sıtkı Karadal
Şampiyon Demirhan
Antrenör İskender Suiçmez
Finalist
Haspolat
Teknik Direktör Hişam Tarazi
Şampiyon Sadrazam Kayalar
Antrenör Yusf Tek
Finalist
Antrenör Halil Erdoğuş
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