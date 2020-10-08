Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin

tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri

daha sonra tamamlanan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörlere

de ödüller verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından

2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi. Eziç

Restorant’da gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği

(KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör

ve antrenörler katıldı. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig

şampiyon ve finalist takımların antrenörlerine, ödüller Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri

Derneği başkanı Süleyman Göktaş, başkan vekili Turgay Kara, Eğitim Sorumlusu Salahi

Uçkan, yönetim kurulundan Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut, Hüseyin Cantürk, Osman

Yıldızev, Mustafa Özçığ, Yüksel Öcal, Yüksel Tok, tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol

Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve

antrenörlerimiz şöyle :

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG



Play-Off Finalleri

Şampiyon Yeni Erenköy

Antrenör Cenk Şeren

Yardımcı Antrenör Eren Kara



Finalist

Gaziveren

Teknik Direktör Sayıner Seyitler

Yardımcı Antrenör Sıtkı Karadal

Şampiyon Demirhan

Antrenör İskender Suiçmez



Finalist

Haspolat

Teknik Direktör Hişam Tarazi

Şampiyon Sadrazam Kayalar

Antrenör Yusf Tek



Finalist

Antrenör Halil Erdoğuş