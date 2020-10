Antrenörler Derneğinde Süleyman Göktaş son kez

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu önceki akşam yapıldı. Seçimli genel kurulda tek aday olarak giren Dernek başkanı Süleyman Göktaş 11.kez üst üste başkan seçildi. Genel kurulada yeniden başkan seçilen ve 22 yıldır görevi sürdüren Süleyman Göktaş 2 yıllık görev süresi sonrasında aday olmayacağını açıkladı.

Divanın Oluşumu

Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Sadık Ulupınar, Sekreterlikleri ise Turgay Kara, Hüseyin Cantürk’ün yaptı.

Faaliyetler

Olağan Genel Kurulda faaliyet raporu dernek başkanı Süleyman Göktaş okudu. 2019-2020 sezon içersinde özellikle Mart-Eylül ayları arasında çok yoğun faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Göktaş, Mart sonrası patlak veren covid-19 salğın hastalığın ev kapattığına vurgu yaparak, sezonun büyük bölümü tamamlandığından dolayı kalan maçların oynatılarak sezonun tamamlanması yönünde destek verdiklerini ve süreç içerisinde karşılaşmalar oynanarak ligin tamamalandığını söyledi. Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen 40.AEFCA seminerine dernek adına başkanı Süleyman Göktaş, Birol Öztoycan, Ahmet Ogan, teknik adamlar Ali Oraloğlu, Togra Davulcu, Nazım Aktunç heyet olarak katıldıklarını belirten Süleyman Götaş, her yıl sezon sonu başarılı antrenörleri ödüllendirdiklerini, Antrenörlere yönelik her yıl yüz yüze yapılan eğitim semineri bu yıl pandemiden dolayı yapılmadığın ancak Futbol Federasyonu ile işbirliğinde B, C, kaleci antrenörlerine yönelik 12 gün süren on line eğitim verildiğini söyledi. Antrenörlere yönelik 4 bölgede bölgesel toplantılar yapılarak toplantılar sonrasında hazırlanan sonuç bildirgesi, Futbol Federasyonuna verildiğini belirten Süleyman Göktaş, yönetmeliklerdeki sıkıntılı maddeler üzerinde eğitim sorumlusu Salahi Uçkan tarafından gerekli çalışmalar yapılarak Futbol Federasyonuna bilgi aktarıldığını, dernek lokalinde yeni yıl kokteyili gerçekleştirilmiş ve lokalin demir başın yenilendiğini belirtti.

Mali Rapor

Mali raporu ise dernek genel sekreter Hişam Tarazi tarafından okundu. Tarazi derneğin 2019-2020 mali bilançosunda gelirleri 285.686.67 TL olduğu, giderlerin ise 113.011.22 TL olduğunu açıkladı. Gelir ve gider hesap yansıması sonucunda derneğin 172.675.45 TL + da olduğu üyelerin bilgisine sunuldu. Faaliyet ve mali rapor üyelerin onayı ile oy birliği ile onaylandı.

Son Başkanlık Dönemi

Başkanlık seçimi için mevcut başkan Süleyman Göktaş tek aday olarak üyelerin onayını alarak oybirliği ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanlığına 11. kez üst üste getirildi. 22 yıl üst üste dernek başkanlığını yapan ve iki yılda yeniden bu görevi yürütecek olan başkan Süleyman Göktaş seçildikten sonra üyelere teşekkür ederek, son kez başkanlık görevinde bulunacağını açıklayarak, bu göreve talip olmak isteyen arkadaşların da hazırlık yapma çağrısında bulundu. Yeni dönemde çalışacağı kurularını da açıklayan Süleyman Göktaş, geçmiş dönemde görev yaptığı arkadaşlar ile birlikte yeni isimlerde yönetime alarak yola devam edecekerini açıklayarak genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile tamamlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Dernek başkanlık görevine 16 Eylül 1998 yılında başlayan Süleyman Göktaş geride kalan 22 yıldır görevine aralıksız devam ediyor.

Yeni Yönetim

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Süleyman Göktaş yeni yönetim kurulunu da şöyle açıkladı. Başkan Vekili Mustafa Borataş, Başkan Vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi, Veznedar Ahmet Zaifoğlu, Muhasip Hüseyin Cantürk, Eğitim sorumlusu Salahi Uçkan, İletişim sorumlusu Mahmut Yaman, Lokal Sorumlusu Mustafa Özçığ, Lefkoşa Bölge sorumlusu Osman Yıldızev, Basın ve Gazimağusa Bölge sorumlusu Ahmet Ogan, Girne Bölge sorumlusu Ahmet Dedekorkut, İskele Bölge sorumlusu İlhan Kuş, Güzelyurt Bölge sorumlusu Yüksel Tok, Lefke bölge sorumlusu Mehmet Solkanat, Mesarya bölge sorumlsu Aşkın Meşeli, Faal üye Yüksel Ocal.

Yedek Üye : Gökmen Davutoğlu, Derviş Kolcu

Denetleme Kurulu : Ahmet Kırşan, Güvenç Erseven, Mustafa Ağa

Yedek Üye : Hakan Sermaye, Mehmetali Özgürgün

Haysiyet Kurulu : Hüseyin Kayım, Sadık Ulupınar, Salih Tarcan

Yedek Üye : Vehbi Özerem, Cemre Yıldızev

KTFAD Görev Yapan Başkanlar

Özer Esenyel (13 Şubat 1984 - 25 Temmuz 1987 – 3 Yıl)

Ali Çetin Amcaoğlu (25 Temmuz 1987 - 23 Ekim 1992 – 5 yıl)

Mahmut Özçınar (23 Ekim 1992 - 16 Eylül 1998 – 6 yıl)

Süleyman Göktaş (16 Eylül 1998 - …………..)