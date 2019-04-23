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AP Seçimlerine Yüzde 67 Destek

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CMIRS tarafından yapılan ve Kıbrıs Gazetesinde yayınlanan ankete göre “katılımcıların yüzde 67’sinin Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde aday olmasını desteklediğini” belirtildi.
AP Seçimlerine Yüzde 67 Destek

CMIRS tarafından yapılan ve Kıbrıs Gazetesinde yayınlanan ankete göre “katılımcıların yüzde 67’sinin Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde aday olmasını desteklediğini” belirtildi.

Kıbrıs gazetesinin haberine göre Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimi 26 Mayıs’ta gerçekleştiriliyor. Bu seçimlerde Kıbrıslı Türk adayların da yer alması, seçime ilgiyi daha çok artırdı.

Kıbrıs’ın güneyinde ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), ilk kez Kıbrıslı bir Türk’ü AP seçimlerine aday gösterdi.

Gazeteci Şener Levent de, 6 kişinin yer alacağı Yasemin Hareketi Grubu’yla seçimlere katılacak.

AP seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin de olması, gözleri 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçime çevirdi.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), Mart 2019 anket çalışmasına ek dosya olarak AP seçimlerini de koydu.

Anket sonucu, toplumun yüzde 67’sinin Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olmasını desteklediğini ortaya koydu.

En büyük destek Lefkoşa, Girne ve Mağusa’dan gelirken, seçime katılıma karşı çıkan veya bu konuda çekimser kalanlar Güzelyurt ve İskele’den oldu.

Yüzde 67 destek, yüzde 20 karşı, yüzde 12.8 çekimser

CMIRS Direktörü Mine Yücel, ülke gündeminde yer bulan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımı konusuna son ankette yer verdiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 67’sinin Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde aday olmasını desteklediğini ifade eden Yücel, yüzde 20 civarında bir kesimin buna karşı olduğunu, yüzde 12.8 oranında bir kesimin çekimser olduğunu söyledi.

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