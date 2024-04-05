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Apple'ın bir sonraki projesi: Hizmetçi

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Apple'ın gelecekteki projesi, otonom bir robot uşak-hizmetçi olabilir. Kişisel robot teknolojisine yönelik adımları araştıran ekipler göreve başladı.
Apple'ın bir sonraki projesi: Hizmetçi

Bloomberg'te yer alan habere göre Apple, akıllı araba projesinin rafa kalkmasının ardından buradaki kaynakları yeni bir projeye aktarıyor.

Proje, evde mobil bir kişisel robot oluşturmayı hedefliyor.

Her ne kadar çabalar henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da, Apple yeni gelir kaynakları bulma konusunda giderek artan bir baskı altında.

Şubat ayında elektrikli araç projesini hurdaya çıkardı ve karma gerçeklik gözlüklerine geçişin büyük bir para kazandırıcı hale gelmesinin yıllar alması bekleniyor.

Bulaşık yıkama gibi günlük işleri halledebilecek robot hedefi

Bloomberg, önerilen robotun evde kullanıma yönelik olduğunu ve kullanıcılarını takip edebileceğini söylüyor.

Apple mühendislerinin robotun odalarda gezinmesine yardımcı olmak için yapay zeka modellerini kullanmayı düşündükleri bildiriliyor.

Muhtemelen bu, etrafındaki dünyayı görmek için kameralara veya diğer yerleşik sensörlere de ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. 

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Apple mühendislerinin temizlik ve bulaşık yıkama gibi günlük işleri halledebilecek tamamen otonom bir robotla ilgilendiklerini söylüyor.

Ancak bunun yakın vadede gerçekleşmesinin fizibilitesi teknik olarak zorlu olmaya devam ediyor.

Apple'ın robotun bir tür mobil video konferans aracı olarak işlev görmesiyle de ilgilendiği bildiriliyor. 


Apple robotu hakkında cevaplanmayan çok fazla soru var.

Örneğin Amazon'un Astro ev robotu gibi tekerlekler üzerinde mi yuvarlanacağı , yoksa daha çok insana benzeyen iki ayaklı robotların yükselen trendini mi takip edeceği belli değil .

Ayrıca görevlerini tam olarak nasıl tamamlayacağı, ne zaman gönderileceği veya ne kadara mal olacağı da belli değil.

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