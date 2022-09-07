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Arap Birliği: Fas ile Tunus arasındaki anlaşmazlık çözüldü

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Polisario Cephesi liderinin Tunus’ta ağırlanması sonrası Fas ile Tunus arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi.
Arap Birliği: Fas ile Tunus arasındaki anlaşmazlık çözüldü

Ebu Gayt, Kahire’deki Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında Ebu Gayt, Tunus ile Fas arasında yaşanan anlaşmazlığın çözüldüğünü ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi’nin, Arap Birliği Konseyi toplantısının oturum aralarında 1,5 saatlik istişare toplantısı çerçevesinde bir araya geldiğini söyledi.

Fas ve Tunus’tan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’na (TICAD) katılmak üzere 26 Ağustos’ta başkent Tunus’a gelen Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’nin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanması Fas’ın büyük tepkisine neden olmuştu. İki ülke de karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Arap Birliği Zirvesi beklendiği gibi kasımda Cezayir’de yapılacak

Ebu Gayt ayrıca “Arap dışişleri bakanlarının salı günü düzenlenen toplantısında, bir sonraki Arap Zirvesi’nin 1-2 Kasım’da Cezayir’de düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı.” dedi.

Konuya ilişkin daha önce yapılan görüşmelerde alınan kararın geçerli olduğunu kaydeden Ebu Gayt, zirvenin tarihinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

Ebu Gayt, Suriye’nin Arap Birliğine yeniden katılması konusunun “uzun süredir gündemde” olduğuna işaret ederek, “Şam yönetiminin kendisini zirveden dışladığını” ifade etti.

Arap Birliği Zirvesi’nin düzenleneceği tarih olan “1 Kasım”, Cezayir’in Fransız sömürgeciliğine karşı başlattığı “Kurtuluş Devrimi” adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68’inci yıl dönümü olmasından dolayı sembolik bir anlam taşıyor.

Arap Birliği Zirvesi, COVID-19 nedeniyle 2020 ve 2021’de yapılamamıştı.

Toplantıda İran konusu da görüşüldü

Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısında İran’a ilişkin son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, İran’ın Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin engellenmesinin yolları görüşüldü. İran’ın Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesine ilişkin Arap Birliği ve üye ülkelerce sunulan raporlar değerlendirildi.

Habere göre, Arap Birliğinin bugünkü toplantısında ayrıca, İsrail’in Kudüs’te Müslüman ve Hristiyanların kimliğini hedef alan yasa dışı faaliyetleri de ele alındı.

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