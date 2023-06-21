Arda Güler, İngiltere’yi salladı! Dev kulüplerin iştahı kabardı…

Milli formayla siftahı yaptı, futbolun beşiğinde övgüleri kaptı. Talksport “Avrupa’nın en büyük kulüplerini alarma geçirdi. 15 milyon sterlinlik opsiyonu, bu yetenekte biri için kelepir” dedi.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, dördüncü milli maçında attığı harika golle, dünya futbolunun en çok para harcayan ülkesinin, futbolun beşiğinin gündemine girmeyi de başardı.

Galler maçında sonradan oyuna girip 80. dakikada harika bir vuruşla skoru 2-0 yapan golü atan 18 yaşındaki oyuncu için ‘Turkish wonderkid' (Türk harika çocuk) diyen İngiliz medyası övgü dolu ifadeler kullandı.

En çarpıcı ve detaylı yorumu ise Ada futbolunun gündemini belirleyen kuruluşlardan Talksport yaptı:

SERSEMLETİCİ BİR GOL ATTI

“Arda Güler her iki kanatta da oynayabiliyor ama pas verme becerisini ve yaratıcılığını kullanabileceği 10 numara rolünde oynamayı tercih ediyor. Türk harika çocuk, yoğun transfer penceresi öncesi Galler önünde sersemletici bir gol atarak dikkat çekti. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile Avrupa'nın en büyük kulüplerini alarma geçirdi. Takip edilmesi gereken bir oyuncu. 15 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu, günümüz pazarında bu yetenekte bir futbolcu için kelepir düzeyinde.”

Arda Güler, milli formayla Letonya maçında.

MANCHESTER CİTY İSTİYOR

İngiliz medyası, Arda'yı Newcastle United ve Liverpool'un da istediğini ama Manchester City'nin bir adım önde olduğunu duyurdu.

Arda Güler, Fenerbahçe’nin yeni sezon forma lansmanında taraftarlara imza dağıttı.

Dünyanın farklı bölgelerinden futbolcuları transfer edip rezerv takımında değerlendiren veya pilot takımlarına gönderen City, gelişimlerine göre bu isimleri A takımına dahil ediyor. Mavi-beyazlılar, 18 yaşındayken Bursaspor'dan 4.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Enes Ünal'ı Genk, NAC Breda ve Twente'ye kiralık gönderdikten sonra Villarreal'e 14 milyon Euro'ya satmıştı.