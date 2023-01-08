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Aşırı sıcaklara karşı yapay kar formülü

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Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor... Bu durumdan en çok etkilenen bölgeler ise Avrupa'daki kayak merkezleri oldu.
Aşırı sıcaklara karşı yapay kar formülü

Avrupa kıtasında hava sıcaklığı normalin üzerinde seyrediyor. Ilık havadan en fazla etkilenenler ise kış turizmi merkezleri.

Bazı tesisler, geçici çözüm için yapay kardan oluşturdukları pistleri devreye sokarken, bazı merkezler de yeterli turisti çekemedikleri için tesislerini kapattı.

Avusturya, Almanya, İsviçre ve Fransa’da birçok kayak tesisi hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi yüzünden zor günler geçiriyor.

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