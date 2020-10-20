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Askeri bölgeyi ihlal edip Güney'den 300 gram uyuşturucu getirmişti

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Askeri bölgeyi ihlal edip Güney'den 300 gram uyuşturucu getirmişti
Askeri bölgeyi ihlal edip Güney'den 300 gram uyuşturucu getirmişti

Lefkoşa'da 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Mehmet Dikmen’e uyuşturucu temin eden ve yasal olmayan yolla kuzeye giriş yaparak tutuklanan zanlı Pembe Kamkam, dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, Zanlı Pembe Kamkam’ın Şubat 2020-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Verme ile Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, Temmuz 2020 tarihinde Beyarmudu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının Lefkoşa’da Girne Kapısı’na geldiğini ve cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Mehmet Dikmen’e 300 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi verdiğini söyledi. Polis, zanlı Pembe Kamkam’ın 14.10.2020 tarihinde KKTC’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis memuru Fadıl Metin, zanlının iki ayrı gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve avukatının talebi doğrultusunda Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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