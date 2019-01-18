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Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

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Vicdani Ret hakkında düzenlemeler içeren Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Vicdani Ret hakkında düzenlemeler içeren Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa Tasarısı’yla ilgili  Cumhuriyet Meclisi’ne yazılı görüş ve öneri verilebilecek.

Görüş ve öneriler, 30 Ocak’a kadar Meclis’in web sitesinden “yasama ve denetim” başlığından “yasa tasarısı ve önerileri” bölümü tıklanarak Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı yanındaki “görüş bildir” formu doldurularak da iletilebilecek.

Tasarı, yasal sürenin dolmasının ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülecek.

Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ve uluslararası uygulamada hukuki bağlamda ve din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir insan hakkı olarak değerlendirilen vicdani ret konusunda düzenlemeler içeriyor.

Askerlik hizmetine alternatif oluşturan kamu hizmeti benzeri seçenekler sunulmasını da düzenleyen tasarı, vicdani retçi kabul edilenlerin askerlik ödevlerini silahlı kuvvetlerde sivil hizmet veya silahlı kuvvetlerde olmakla birlikte bir görevlendirmeyle kamu kurumlarında sivil hizmet gördürülmesi şeklinde yerine getirmelerini amaçlıyor…

Tasarı, 7 kişilik bir Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu oluşturulmasını da öngörüyor.

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