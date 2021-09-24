Asya bebek için ‘kas kaybı’ tedavisine başlandı

SMA hastası Asya Polatlı’nın hastalığını yavaşlatmak için gerekli olan ‘kas kaybı’ tedavisine ücretsiz olarak başlandı.

SMA hastası Asya Polatlı’nın hastalığını yavaşlatmak için gerekli olan ‘kas kaybı’ tedavisine ücretsiz olarak başlandı.

Türkiye’de bulunan Asya bebeğin annesi Güler Polatlı YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, tedavinin ücretsiz yapılabilmesi için kendilerine TC vatandaşlığı verildiğini ve ilacın ilk dozunun alındığını söyledi.

Söz konusu tedavinin, Asya’yı tamamen iyileştirecek gen tedavisinden bağımsız olduğunu da vurgulayan Polatlı, “Gen tedavisi için gerekli paraya halen ihtiyaç vardır, kampanyanın devamı bizim için önemlidir” dedi.

Polatlı şunları anlattı: “Gen tedavisi parasının toplanması için kampanya devam etmektedir. Şimdi uygulanan kas tedavisi sadece diğer tedaviye kadar bize zaman kazandırmaktadır, ancak kesin çözümü sağlayacak gen tedavisi için halen diğer ilaca ihtiyaç vardır. Lütfen kampanyaya devam edelim”