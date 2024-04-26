Pazar Günü İskele-Karpaz Anayolu'nda Triatlon ve Motosiklet Drag Yarışları Gerçekleştirilecek

Motosiklet Drag yarışının düzenleneceği Çayırova Çemberi ile Senmar Süpermarket Çemberi arasında kalan yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Ulaşım ise Çayırova köy içi yollarından sağlanacaktır.

Triatlon yarışının düzenleneceği Long Beach bölgesi, Salamis Çemberi, Ötüken Çemberi, Granel Çemberi ile İskele Çemberi arasında kalan yol güzergahında ise, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergah üzerinde bulunan tüm kavşak ve çemberlerdeki trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacaktır.