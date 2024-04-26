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Pazar Günü İskele-Karpaz Anayolu'nda Triatlon ve Motosiklet Drag Yarışları Gerçekleştirilecek

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28 Nisan 2024 Pazar günü, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele-Karpaz Anayolu üzerinde büyük etkinlikler düzenlenecek.
Pazar Günü İskele-Karpaz Anayolu'nda Triatlon ve Motosiklet Drag Yarışları Gerçekleştirilecek

PAZAR GÜNÜ İSKELE-KARPAZ ANAYOLU ÜZERİNDE TRİATLON VE MOTOSİKLET DRAG YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

 

28 Nisan 2024 Pazar günü;

  • Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 08:00-18:00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Çayırova Çemberi ile Senmar Süpermarket Çemberi arasında kalan yol güzergahında motosiklet drag yarışı,
  • Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından ise 06:00-12:00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Long Beach bölgesi, Salamis Çemberi, Ötüken Çemberi, Granel Çemberi ile İskele Çemberi arasında kalan yol güzergahında triatlon yarışı (yüzme, bisiklet, koşu) gerçekleştirilecektir.

 

Belirtilen tarih ve saatler arasında;

  • Motosiklet Drag yarışının düzenleneceği Çayırova Çemberi ile Senmar Süpermarket Çemberi arasında kalan yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Ulaşım ise Çayırova köy içi yollarından sağlanacaktır.
  • Triatlon yarışının düzenleneceği Long Beach bölgesi, Salamis Çemberi, Ötüken Çemberi, Granel Çemberi ile İskele Çemberi arasında kalan yol güzergahında ise, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergah üzerinde bulunan tüm kavşak ve çemberlerdeki trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacaktır.

 

Triatlon ve Motosiklet Drag yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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