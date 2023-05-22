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ATA İttifakı dağıldı: Oğan ve Özdağ, ayrı görüşme trafiği yürütüp, ayrı ayrı tavır açıklayacak

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14 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan’ı aday gösteren ATA İttifakı, ikinci turda desteklenecek aday konusunda görüş ayrılığına düştü ve ittifak dağıldı.
ATA İttifakı dağıldı: Oğan ve Özdağ, ayrı görüşme trafiği yürütüp, ayrı ayrı tavır açıklayacak

14 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan’ı aday gösteren ATA İttifakı, ikinci turda desteklenecek aday konusunda görüş ayrılığına düştü ve ittifak dağıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçen hafta görüşen Sinan Oğan, tutumunu bugün saat 17.00’de açıklayacak.

İttifakın başını çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise partisinin tutumunu, yarın basın toplantısıyla açıklayacak.

İttifakta yer alan Adalet Partisi ise Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Halk TV'ye konuşan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Her parti istediği kararı verir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna altı gün kala AKP ve CHP, ilk tur seçimde yüzde 5,17 oy Sinan Oğan ve kendisini aday gösteren ATA İttifakı partileri ile temas trafiğini sürdürüyor.

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün saat 14.00’te AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la görüşecek.

İttifak içinde yer alan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz ise saat 15.00’te Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Öz, daha önce Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklamıştı.

ATA İttifakı’nın ilk tur seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ise saat 17.00’de basın toplantısı ile hangi ittifakı destekleyeceğini açıklayacak.

Ümit Özdağ da yarın saat 11.00’de düzenleyeceği basın toplantısıyla partisinin ikinci turda alacağı tutumu açıklayacak.

Kulislerde, Oğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklayabileceği, Özdağ’ın ise destek ilkelerini açıklayıp, bir tarafa açık destek vermeyeceği konuşuluyor.

İki ismin ayrı ayrı açıklamalar yapması da ikinci tur için alınacak tutum konusunda uzlaşmaya varılmadığının işareti olarak yorumlanıyor.

 

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