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Atatürk heykeline bir saldırı daha

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Atatük heykellerine saldırılar devam ediyor.
Atatürk heykeline bir saldırı daha

Antalya'nın Finike ilçesinde bir parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Belediye ekiplerinin sildiği yazıyı yazan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Finike Yunuslu Park'taki Atatürk heykelinin kaidesine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyalı saldırıya uğradı. Heykelin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesi üzerine Finike Belediyesi'ne bağlı ekipler kaidenin üzerindeki yazıyı sildi.

 

İlçedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.

'YA ZEKALARI KURUMUŞ YA DA İNSANLIKLARI KAYBOLMUŞTUR'

CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, "Dün gece Atatürk Anıtı'na yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyorum" dedi. MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar da, "Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan çirkin saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz bu hassas günlerde bu densizliği yapmaya cüret edenlerin içerisinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gözlerden ve gönüllerden düşüreceklerini sanan varsa ya zekaları kurumuş ya da insanlıkları kaybolmuştur. Nedir Atatürk'e kara çalmanın gayesi? Sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesinin takipçileri olacağız. Finikeli hemşehrilerimizi de bu tür provokasyonlara karşı hassasiyetli şekilde davranmalarını önemle rica ederiz" diye konuştu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Vatandaşlar da sosyal medyadan, olayı çirkin saldırı olarak nitelendirerek, yazan kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Diğer yandan, Atatürk heykeline yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı kaydedildi.

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