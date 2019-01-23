“Athienu” (Kiracıköy) düğün lokumu-kurabiyesi UNESCO listesinde

Tüm Güney Kıbrıs’ta meşhur olan “Athienu”ya (Kiracıköy) özgü, “Athienitiko düğün lokumu” adı altındaki irmikli içi dolu kurabiyenin, UNESCO’nun maddi olmayan kültürel miraslar listesine girdiği belirtildi.

Tüm Güney Kıbrıs’ta meşhur olan “Athienu”ya (Kiracıköy) özgü, “Athienitiko düğün lokumu” adı altındaki irmikli içi dolu kurabiyenin, UNESCO’nun maddi olmayan kültürel miraslar listesine girdiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Athineu”nun (Kiracıköy), maddi olmayan kültürel miraslar listesinde 4 kaydı bulunan Güney Kıbrıs’taki tek belediye olduğuna da dikkati çekti.

Haberde, listede bulunan Athienu unsurlarının, fırıncılık-ekmekçilik, Αy.Foka Panayırı ve “Venis veya Pittotes” dantel işleri olduğu belirtildi.

“Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, içi dolu kurabiyenin UNESCO listesine girmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.