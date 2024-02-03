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Atina'da Bakanlık önünde bomba patladı

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Atina'da Bakanlık binası önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Özsavunma" adlı örgüt üstlendi.
Atina'da Bakanlık önünde bomba patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne bırakılan bomba patladı. Bölgede hasar oluştuğu bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söyledi.

İhbarın ardından polis, bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Özsavunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

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