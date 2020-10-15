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Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol Grubu'ndan Basın Açıklaması

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Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol (European United Left/Nordic Green Left) Grubu bugün yayınladığı bir basın bildirisiyle Türkiye’nin, Kıbrıs Türk Liderinin seçileceği seçimlere yaptığı müdahaleyi kınadı
Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol Grubu'ndan Basın Açıklaması

Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol (European United Left/Nordic Green Left) Grubu bugün yayınladığı bir basın bildirisiyle Türkiye’nin, Kıbrıs Türk Liderinin seçileceği seçimlere yaptığı müdahaleyi kınadı ve Türkiye’ye ikinci tur öncesi bu müdahalelerden vazgeçmesi ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Türkiye’nin son birkaç ay içerisinde Kıbrıs Türk toplumunun içişlerine benzeri görülmemiş müdahalelerde bulunduğunu belirten Grup, seçim sürecinde bu müdahalelerin ciddi oranda arttığının altını çizdi. Türkiye’nin kurumsal olarak tüm imkanlarını Mustafa Akıncı’nın bu kritik seçimi kaybetmesi için kullanmaya devam ettiğinin vurgulandığı bildiride, Avrupa Birleşik Sol Grubu Türkiye’ye Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygı göstermesi çağrısını yaptı. 

Basın bildirisinin tam metni şöyle:

“Türkiye son birkaç ayda Kıbrıs Türk toplumunun içişlerine benzeri görülmemiş müdahalelerde bulunmaktadır. Kıbrıs Türk toplumunun Liderini seçtiği seçimler esnasında bu müdahaleler ciddi oranda arttı.

 

Türkiye, Kıbrıs Sorunu’nun BM parametrelerinin öngördüğü şekilde iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı kapsamlı çözümüne açıkça karşı çıkan bir adayı destekleme çabasıyla Kapalı Maraş’ın bir sahil şeridini açtı. BM Güvenlik Konseyi ve AB bu girişimi halihazırda kınadılar. 

 

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