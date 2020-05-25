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Avusturya'da korona önlemlerini ihlal eden Cumhurbaşkanı: Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım

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Avusturya'da korona önlemlerini ihlal eden Cumhurbaşkanı: Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım
Avusturya'da korona önlemlerini ihlal eden Cumhurbaşkanı: Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım

 

Aşırı sağın yükselişinin gölgesindeki Avrupa ülkelerinden Avusturya, en saygın ve güvenilir siyasetçi gözüyle bakılan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in gittiği restoranda koronavirüs pandemisi önlemlerini ihlal etmesiyle sarsıldı. Van der Bellen "Gerçekten üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım" dedi.

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın kendi belirlediği sokağa çıkma yasaklarına uymayan başdanışmanı Dominic Cummings'e sahip çıkan açıklaması büyük tartışma koparırken, Avusturyalılar Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in başkent Viyana'daki bir restoranda kapanış saati 23:00'ü aşmasını sorguladı. 

Avusturya'da aşırı sağın iktidar ortağı olduğu dönemde kutuplaşmaya karşı tampon etkisi yapmış olan 76 yaşındaki solcu-çevreci siyasetçi, tepkiler karşısında, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığı açıklamasını getirdi. 

Twitter'dan açıklama yapan cumhurbaşkanı, "Gerçekten üzgünüm, bu bir hataydı. Evde kalma kampanyasından beri ilk kez eşim ve iki dostumla beraber dışaırda yemeğe çıktım. Sohbet ederken saatin kaç olduğunu unutmuşuz" dedi. 

Van der Bellen, 'restoran sahibinin para cezasına çarptırılması halinde kendisinin ödeyeceğini' belirtti.

Restoran sahibi terası yasak kapsamı dışında düşünmüş

Basına "23:00'te yollukların içilmesinin ardından yasalar uyarınca kapattık" diye konuşan İtalyan restoranının sahibi, ancak bu sürenin aşılması halinde müşterilerin isterlerse terasta vakit geçirmelerine izin verilebileceğini düşündüğünü söyledi.

Önlemler gevşedi

Basın, Van der Bellen çiftinin geceyarısından sonra restoranın yemek yeme alanı dışında polis tarafından görüldüğünü, ancak geçen hafta yeniden açılmalarına izin verilen kafelerle restoranlar için 23:00'te kapanma zorunluluğu olduğunu duyurdu.  

Avrupa'da çok sıkı evde kalma kuralları uygulayan ilk ülkelerden biri olan Avusturya, bunları kaldıranların da başını çekti. Mayıs başında 10 kişiye kadar toplanmalara, parkların, bahçeli merkezlerin ve bazı dükkanların açılmasına izin verildi. 

 

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