Ayça Özkan’ın Geride Bıraktığı Şiirler 24 Yıl Sonra Kitapta Toplanarak Yayımlandı

Ayça Özkan’ın 1996 yılında 18 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı şiirler, 24 yıl sonra bir kitapta toplanarak yayımlandı.

Yıllar sonra bir araya getirilen tüm şiirler ve notlar, Tamer Öncül ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin desteği ile ailesi tarafından hazırlanarak “Ay Işığı Sonatı” adlı kitapta toplandı.

Yayıma hazırlık süreci kız kardeşi Aslı Özkan, kapak tasarımı ile sayfa düzenlemesi ise Çisel Spadola tarafından tamamlanan “Ay Işığı Sonatı”nda, Ayça Özkan’ın şiirleri yine kendi kaleminden çıkan çizimleri ve babası Azer Özkan’ın tabloları ile süslendi.

Kitap, yakında tüm kitabevlerinden temin edilebilecek.