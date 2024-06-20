Aykut Eylül ayına kadar gündeyde gözaltında tutulacak

Lefkoşa Rum Bölge Mahkemesi Perşembe günü aldığı kararla, kuzeyde Kıbrıs Rum toprakları üzerinde 43 milyon Euro değerinde mülk geliştirdiğinden şüphelenilen İsrailli işadamı Simon Mistriel Aykut'un, davası 9 Eylül'de ceza mahkemesinde görülene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.



İsrail, Türk ve Portekiz pasaportlarına sahip olan 73 yaşındaki Aykut, mahkemenin serbest bırakılması halinde kaçma ihtimalinin güçlü olduğuna karar vermesi üzerine duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verildi.



Trikomo, Akanthou, Ayios Amvrosios, Gastria ve Girne'de mülkler geliştiren Afik Group'un kurucusudur.

Olayla ilgili iki kişi daha halen aranıyor: Aykut'un oğulları 51 yaşındaki Afik Yaacov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut, her ikisi de grubun yöneticileri. Babaları gibi onlar da İsrail ve Portekiz pasaportu taşıyorlar.



Perşembe günü, savcılık ve savunma tarafından dile getirilen hususları inceleyen mahkeme, Kıbrıs Cumhuriyeti ile bağlarının "mevcut olmadığını" vurgulayarak duruşmaya kadar tutuklu kalmasını talep eden savcılığın pozisyonunda olduğu gibi, 73 yaşındaki kişinin kaçma riski bulunduğundan tutuklu kalması için gerekçeler olduğuna karar verdi.



Sanığın savunması, kaçma ihtimalinin uzak olduğunu belirterek, mahkemeden mali teminat ödeyerek ve polis karakolunda imza atarak serbest bırakılmasını talep ederken, Larnaka'da kalması için düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Ayrıca, avukatı sağlık sorunlarına değinirken, kökeni nedeniyle cezaevine götürülmesi durumunda güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.



Mahkeme, önündeki delilleri değerlendirdikten sonra, mevcut ifadenin sanığın olası mahkumiyeti için yeterli olduğunu belirtmiştir.



Aykut, kuzeyde Kıbrıs Rum toprakları üzerinde mülk geliştirme vakalarıyla ilgili 124 suçlamayla karşı karşıya.



Çarşamba sabahı mahkemeye çıktı, hakkında dava açıldı ve büyük iddianame kendisine tebliğ edildi.



Daha önce, polisin soruşturma ekibi, incelemelerinin bir parçası olarak, 73 yaşındaki inşaat şirketinin herhangi bir yasallık olmaksızın üzerinde geliştirme yaptığı iddia edilen Kıbrıs Rum mülklerinin değerini ortaya koyan bir tapu belgesini de ele geçirmişti.

Aykut, kuzeyde Kıbrıs Rum toprakları üzerinde mülk geliştirme vakalarıyla ilgili 124 suçlamayla karşı karşıya.



Çarşamba sabahı mahkemeye çıktı, hakkında dava açıldı ve büyük iddianame kendisine tebliğ edildi.



Daha önce, polisin soruşturma ekibi, incelemelerinin bir parçası olarak, 73 yaşındaki inşaat şirketinin herhangi bir yasallık olmaksızın üzerinde geliştirme yaptığı iddia edilen Kıbrıs Rum mülklerinin değerini ortaya koyan bir tapu belgesini de ele geçirmişti.



Ayrıca, polis müfettişleri yardım talebinin ardından İsrail makamlarından delil elde etmiştir.

Aykut hakkında dava açılmadan önce, kara para aklama, ağır suç işlemek için komplo kurma, kabahat işlemek için komplo kurma, başkasına ait taşınmaz mallarda hileli işlemler yapma, başkasına kayıtlı araziyi yasadışı olarak bulundurma, sahiplenme ve kullanma ve dolandırıcılık yapmak için komplo kurma dahil olmak üzere toplam yedi suçtan şüpheleniliyordu.



Aykut, kuzeyde bir emlak geliştiricisi olan Afik Group'un kurucusu olarak listelenmiştir.



Afik Group, kuzeyde Gastria, Akanthou, Ayios Amvrosios, Girne ve Trikomo'daki parseller üzerinde Caesar Blue, Caesar Beach, Caesar Breeze, Caesar Bay, Caesar Cliff ve Caesar Resort gibi gelişmeleri içeren Caesar Projesi'ni başlattı.



Kıbrıslı Rumlar, mülklerinin geliştirilmesi için onay vermediklerini iddia ederek Aykut aleyhinde ifade verdiler.



Polis, Aykut aleyhindeki davayı Ekim 2020'den bu yana dört yıldır soruşturuyor.

Cyprus Mail