Ayrelli 200 TL'den görücüye çıktı
Kış aylarının leziz tatlarından ayrelli de sofralardaki yerini almaya başladı. Doğanın sunduğu muhteşem bitkilerden biri olan ayrelli, piyasaya çıktı.
Ayrellinin bir bağı 200 TL’den satılıyor.
Ayrelli 200 TL'den görücüye çıktı
Kış aylarının leziz tatlarından ayrelli de sofralardaki yerini almaya başladı. Doğanın sunduğu muhteşem bitkilerden biri olan ayrelli, piyasaya çıktı.
Ayrellinin bir bağı 200 TL’den satılıyor.
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