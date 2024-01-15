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Ayrelli 200 TL'den görücüye çıktı

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Ayrelli 200 TL'den görücüye çıktı
Ayrelli 200 TL'den görücüye çıktı

Ayrelli 200 TL'den görücüye çıktı

Kış aylarının leziz tatlarından ayrelli de sofralardaki yerini almaya başladı. Doğanın sunduğu muhteşem bitkilerden biri olan ayrelli, piyasaya çıktı.  

Ayrellinin bir bağı 200 TL’den satılıyor.

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