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Babutsa ve Sultani üzümde limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi, Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a ait babutsa ve Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini ve ürünlerin imhasına karar verildiğini açıkladı.
Babutsa ve Sultani üzümde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 28 Temmuz -3 Ağustos  tarihleri arasında  yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 26 numunede 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Kırmızıgil Ltd. Trd.'ye ait yer fıstığı kabuğu peletinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 21 numunede 19 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlandı.

Vadili köyü sakini Ayşe Yıldıran’a  ait babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürünün imhasına karar verildi.

Yeşilyurt köyü sakini Ramazan Değirmenci'ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.

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