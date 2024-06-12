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Baf’ta dün çıkan büyük yangın devam ediyor

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Baf’ın dağlık kesimlerinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yer ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü mücadeleye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da katıldı.
Baf’ta dün çıkan büyük yangın devam ediyor

Rum medyası 120 yer personeli ve 5 hava aracıyla müdahale edilmekte olan yangın nedeniyle Yunanistan’ın gönderdiği Canadair tipi yangın söndürme uçaklarının Güney Kıbrıs’a ulaştığı bilgisini verdi.

Baf’ın “Yolu” ve “Psati” köyleri civarında çıkan yangın “Psathi”, “Polemi”, Ayios Dİmitrianu”, “Hulu”, Kurdaka”, “Lemona” ve “Amargeti” köylerine hızla yayıldı. Hava şartları nedeniyle önü alınmaya çalışılsa da sıklıkla yeniden canlanan yangın ulaşılması zor bölgede devam ediyor.  Beş köy boşaltılırken çoğunun yaşlı olduğu kaydedilen 48 bölge sakini geceyi Baf’taki otellerde geçirdi.

Yangının sebep olduğu zararı saptama çalışmaları da başladı.  En büyük zararı çevre ve hayvanların gördüğüne dikkat çekiliyor.

 

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