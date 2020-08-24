Bakan Çavuşoğlu, Sanatçı Caymaz’ı kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın ilk fantastik romanı “Safir”in yazarı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı kabul ederek görüştü.

Yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi veren Caymaz, Safir” kitabının Türkçe ve İngilizce versiyonu ile safir serisi için çizdiği bir illüstrasyon çalışmasını Çavuşoğlu’na takdim etti.

CAYMAZ

Safir’in Kıbrıs’ın ilk fantastik romanı olduğunu ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda bir eksikliği doldurduğunu söyleyen Caymaz, kitabın Kıbrıs Türk Edebiyatı Ansiklopedisi’ne girdiğini belirterek, gerek eleştirmenlerden gerekse okurlardan çok olumlu görüşler aldığını ifade etti.

Safir’in ilerleyen dönemde fantastik dizi serisi olarak Netflix platformunda gösterime girmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Caymaz, senaryonun hazır olduğunu ancak bu dönemde Koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verildiği söyledi.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen TÜYAP Kitap Fuarı’na katıldığına ve kitabın ingilizce ve rusça tercümesinin Kültür Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Caymaz, katkılarından dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve Kültür Dairesi’ne teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Kıbrıs Türk Halkı içerisiniden çok değerli ve önemli sanatçıların yetiştiğini ve yetişmeye devam edeceğini belirterek, Kemal Behcet Caymaz’ın da bu değerli sanatçılarda biri olduğunu ifade etti.

Kendisinin de edebiyat mezunu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Okumayı çok seven biri olarak, böylesi ilgi çekici bir eser üreten Caymaz’ı tebrik ederim.” dedi.

Kültür Dairesi aracılığıyla ülkemizde kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet gösteren bir çok sanatçıya destek verdiklerini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini dünyaya duyuracak olan her türlü çalışmalaya, imkanları doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda Caymaz’a çalışmalarında başarılar diledi.