  • BIST 1.116
  • Altın 460,514
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6816
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Bakan Çavuşoğlu, Sanatçı Caymaz’ı kabul etti

» »
Bakan Çavuşoğlu, Sanatçı Caymaz’ı kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, Sanatçı Caymaz’ı kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın ilk fantastik romanı “Safir”in yazarı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı kabul ederek görüştü.

Yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi veren Caymaz, Safir” kitabının Türkçe ve İngilizce versiyonu ile safir serisi için çizdiği bir illüstrasyon çalışmasını Çavuşoğlu’na takdim etti.

CAYMAZ

Safir’in Kıbrıs’ın ilk fantastik romanı olduğunu ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda bir eksikliği doldurduğunu söyleyen Caymaz, kitabın Kıbrıs Türk Edebiyatı Ansiklopedisi’ne girdiğini belirterek, gerek eleştirmenlerden gerekse okurlardan çok olumlu görüşler aldığını ifade etti. 

Safir’in ilerleyen dönemde fantastik dizi serisi olarak Netflix platformunda gösterime girmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Caymaz, senaryonun hazır olduğunu ancak bu dönemde Koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verildiği söyledi.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen TÜYAP Kitap Fuarı’na katıldığına ve kitabın ingilizce ve rusça tercümesinin Kültür Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Caymaz, katkılarından dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve Kültür Dairesi’ne teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Kıbrıs Türk Halkı içerisiniden çok değerli ve önemli sanatçıların yetiştiğini ve yetişmeye devam edeceğini belirterek, Kemal Behcet Caymaz’ın da bu değerli sanatçılarda biri olduğunu ifade etti.

Kendisinin de edebiyat mezunu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Okumayı çok seven biri olarak, böylesi ilgi çekici bir eser üreten Caymaz’ı tebrik ederim.” dedi.

Kültür Dairesi aracılığıyla ülkemizde kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet gösteren bir çok sanatçıya destek verdiklerini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini dünyaya duyuracak olan her türlü çalışmalaya, imkanları doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda Caymaz’a çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, CNN Türk’e konuştu: “Rum tarafı Türkiye’yi kıskanıyor”24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:12
  • Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Kitabı Yarın Akşam Tanıtılıyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:43
  • Denktaş: “Kıbrıs sorununda ucu açık değil, ufku açık bir yaklaşımla hareket edeceğim”24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:17
  • Lefkoşa’daki butik sahibi, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:11
  • Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis Kamping Tesisi’yle İlgili Yasal İşlem Başlattı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:32
  • Hava nasıl olacak?24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:40
  • Türkiye Medyası: Mağusa veya İskele'ye lojistik liman yapılıyor!24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:30
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 24 Ağustos Pazartesi24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:13
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:00
  • Kuzey Kıbrıs'ta 8 yeni Covid 19 vakası daha23 Ağustos 2020 Pazar 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti