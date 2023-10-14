Bakan Göktaş: Meme kanserinde erken tanı ile iyileşme oranları yüksek

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tüm kadınlara seslendiğini belirtti.
Paylaşımında, "Seni Tanıyorum" etiketini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:
"Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin ilerlemesinin önüne geçmekte düzenli kontrolün etkisi çok büyük. Erken tanı sayesinde meme kanserinde yüzde 90'lara varan bir iyileşme sağlanabiliyor. Lütfen kontrollerimizi aksatmayalım. Erken tanı hayat kurtarır."
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