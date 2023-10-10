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Bakan Koca: Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz." dedi.
Bakan Koca: Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son günlerde yaptığınız COVID-19 açıklaması ile aşı karşıtı olduğunuza yönelik eleştiriler oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna Koca, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir" yanıtını verdi.

Koca, Türkiye'nin, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılaması oranının yüzde 95'in üzerinde olduğuna dikkati çekti. Bakanlığıyla ilgili konularda tüm süreçlerin ilgili bilim kurullarıyla birlikte yürütüldüğünü ifade eden Bakan Koca, "Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz" diye konuştu.

Bazı açıklamalarının, hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapıldığını, onları hedef göstermekle itham edildiğini dile getiren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Dolayısıyla çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli, aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını özenle yaptırmalılar."

Bir gazetecinin, "Gelecek yıllarda mevsimsel grip aşılarının COVID-19'a karşı da koruyucu hale gelmesi mümkün mü?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Grip aşısı için, kendisine aşı tanımlanmış herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı. COVID-19 mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok. Bakın aşılama konusundaki hassasiyetimi çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?"

"Şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı"

Koca, şehir hastanelerine ilişkin son durumun sorulması üzerine, Gaziantep Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Böylelikle 22'nci şehir hastanesinin açılmış olduğunu aktaran Koca, bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanesinin de hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, "Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak." dedi.

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