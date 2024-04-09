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Bakan Oğuz, bayram mesajında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ramazan Bayramı mesajında, birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.
Bakan Oğuz, bayram mesajında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı

Bakan Oğuz mesajında, Müslümanların, sabır, dayanışma ve ibadetle geçirdikleri Ramazan ayının ardından gelen bayramın, sevinç ve bereketi bir araya getiren, özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Bayramda sadece sevinç ve kutlama değil, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularının da ön plana çıktığına dikkat çeken Oğuz, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların ve hayırseverlerin zekatlarının toplumun birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Ülkeyi bir araya getiren bu atmosferin, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygısını pekiştirdiği vurgulayan Bakan Oğuz, bayramın bereketi ve huzurunun, gelecek günlerde de aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşların, Ramazan Bayramı’nın bu mübarek günlerini, sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmesini dileyen Dursun Oğuz, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, toplumun birlik ruhuyla geleceğe umutla temenni etti.

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