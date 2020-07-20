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Bakan Pilli:Toplam 1614 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı

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Bakan Pilli:Toplam 1614 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:Toplam 1614 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1614 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

20  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1614

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 57.882

Toplam Vaka Sayısı- 123

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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