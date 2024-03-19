Bakanlar Kurulu, 84 kişiye taşınmaz mal izni verdi

Bakanlar Kurulu kararıyla 84 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verildi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 84 kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.
Söz konusu karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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