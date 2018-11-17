  • BIST 93.616
  • Altın 208,990
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

"Bakanlıkta kendi içeceklerimi ve yiyeceklerimi kendim ödüyorum"

» »
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlığın tasarruf kalemlerini açıkladı.
"Bakanlıkta kendi içeceklerimi ve yiyeceklerimi kendim ödüyorum"

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2018 yılında göreve geldikten sonra 2017 ile karşılaştırdığımızda Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak;

1-Makam aracımın akaryakıt giderinde %80 civarında bir tasarrufa gittiğimizi;

2-İzazı ikram sayılabilecek harcamalarda %39 civarında bir tasarrufa gittiğimizi (Bakanlıkta kendi içeceklerimi ve yiyeceklerimi kendim ödüyorum)

3-Geçmişte Bakanlara verilen cep telefonlarının faturaları ödenirken, bu dönemde göreve geldikten sonra kendi şahsi cep telefonumu kullandığımı ve faturamı da kendim ödediğimi ve bunun Bakanlık Müsteşarım ve Bakanlık Müdürüm için de geçerli olduğunu, bu vesileyle bu alandaki cep telefonu harcamalarında %65 civarında tasarrufa gittiğimizi;

4-Geçtiğimiz bütçe döneminde Bakanlığım bütçesine konulan 500 bin TL’lik “hane halkına yardım” kaleminden, söz verdiğim üzere bu geçen sürede bir kuruş dahi harcama yapmadığımı ve bahse konu kalemi aynen Maliye’ye iade ettiğimizi ve 2019 yılı bütçesinde de böyle bir kalemi talep etmediğimizi (ki 2018 için de talep etmemiştik);

5-Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi için ayrılan miktarın, genel bütçe içerisindeki payının %1.3 olduğunu;

6-Bakanlıkta göreve geldiğim günden bugüne Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalara ve diğer harcamalara ilişkin daha detaylı bilgileri özellikle Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak bütçe görüşmelerinde de açıklayacağımızı
Kamuoyunun dikkatine getirmek istedim…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Nami, Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi16 Kasım 2018 Cuma 22:00
  • Değirmenlik’in değerleri Karavezirler’i ziyaret etti16 Kasım 2018 Cuma 21:30
  • Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor16 Kasım 2018 Cuma 21:02
  • Bora:” Halkı tereddütler içerisinde yaşatmaya kimsenin hakkı olmamalı”16 Kasım 2018 Cuma 21:00
  • Başbakanlık bütçesi komitede görüşülüyor16 Kasım 2018 Cuma 20:30
  • Hafta sonu yağmur beklenmiyor16 Kasım 2018 Cuma 20:00
  • Girne’de kurtuluş caddesi’nin bir kısmı trafiğe kapatılacak16 Kasım 2018 Cuma 19:30
  • Türkiye-KKTC Ticaret Odası forumu yapılıyor16 Kasım 2018 Cuma 18:30
  • KTTB 18 Kasım’da fidan dikim etkinliği düzenleyecek16 Kasım 2018 Cuma 18:20
  • KTTB antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar bulunduğu uyarısı yaptı16 Kasım 2018 Cuma 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti