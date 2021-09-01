Başarısızlık Grafiğini Değiştirmeye Yetecek Mi?

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen ve İtalya’nın zaferi ile sonuçlanan yarışmanın ardından gözler hem ülkelere hem de organizasyona çevrildi.

Organizasyon ile ilgili hazırlıklar hız kesneden devam ederken, ülkelerde hem temsilcilerini hem de şarkılarını belirlemek için yol haritalarını belirlemeye başladılar. Bu ülkelerden biri de 2021 yılında çok iddialı bir isim ile birlikte yarışmaya katılan ve yarışma tarihinde bir ilk yaşatan İngiltere.. Bu ilk ne diyecek olursanız, ilk kez halk oylamasında imkansızı başarıp, SIFIR puan almak...

Hatırlatacak olursak dünyaca ünlü DJ’ler ile düet yapan James Newman ülkesini Rotterdam’daki yarışmada temsil etmiş ve sıfır puan almıştı. Ülke ile bu kaderi İspanya, Hollanda ve Almanya paylaşmıştı.

Gelelim yazı konumuza... 2022 yılında kim tarafından ülkenin temsil edileceği konusu ile ilgili görüşlerimi sizler ile paylaşacağım.

İngiliz haber kanallarından BBC ortaya bir iddia atarak dünyaca ünlü ve sesi ile birçok kişiyi büyüyen Jessie J’nin 2022 temsilcisi olacağını ileri sürdü. Bu konu hakkında ülke temsilcileri henüz net bir açıklama yapmazken, genç ve başarılı sanatçının sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Jessie J paylaşımında “Böyle bir görev verilirse büyük onur duyarım ve sevinirim” yorumunu yaptı.

Bu yıl ki yarışmada 0 puan çeken Birleşik Krallık ya da İngiltere’nin yıllardır devam eden başarısızlığı Jessie J ile son bulacak mı?

Yoksa aynı grafik sürecek mi?

Bunu bilemeyiz ama Jessie J hem sahne hem de sesi ile izleyenleri ve de dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. Belki de bu durumu anlayan yetkililer ülkesinin başarılı olması istediğinden başarılı bir isim ile yoluna devam eder. Bu cevabı bende merakla bekliyorum. Kasım ya da Aralık 2021 tarihinde bu durumun netleşeceğini tahmin ediyorum.

Bakalım 2022 yılında Birleşik Krallık ya da İngiltere şeytanın bacağını kırarak eski yıllardaki gibi iyi bir sonuçla yarışmayı tamamlayabilecek mi….

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