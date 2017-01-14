Başlıktan anladığınız üzerine aşk ve sevgi üzerine birkaç satır yazmak istedim..

Neleri anlatacağımı bilmiyorum.

Bu sebeple de en sevdiğim kahvemi yaptım ve sevdiğim kurabiyleri de yanına koydum. Hava soğuk olduğu içinde sobayı açtım. Güzel bir yazı için iyi ortam şart..

Ortam hazır... Sırada ise ne yazacağımı karar vermek var..

Ne yazsam diye düşünürken birden odamın penceresinden dışarıya baktım..

Yaklaşık bir saat boyunca sokağı gözetledim.

İnsan yoktu, ses yoktu, ayak sesi de bunlara bağlı olarak yoktu...

Ardından odamı düzenlemeye karar verdim..

Neden mi..Sebebi yok..

Malum gözetleme işlemi devam ediyor..

Herşey yazacağım yazı için.. (Gülümserken)

Uzun bir süre sonra yoldan bir ses duydum..

Çok heyecanlandım.

Çünkü yazacak yazım için figüran arıyordum...

Sonunda buldum...

Ama gördüğüm insan değildi..

İnsanın en sadık dostu olarak bilinen bir köpekti..

Ama bu köpek yalnız değildi..

Yanında ufak bir köpek daha vardı..

Hayat mutlu ve mesut bir durumları vardı..

Acaba neden?

Şimdi ise bu soruya cevap aramaya durdum.

İşte yanıtı..

Bu iki köpek mutluydu..

Muhtemelen özgürlüğün tadını çıkarıyorlardı.

Kim bilebilir belki sokak köpeğiydiler.

Ya da bir aileye ait olabilirlerdi..

Bu önemli mi?

Bence değil..

Önemli olan istediklerini yapmaları değil mi?

Akıllarından ne geçiyor bilemiyorum

Ama çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlardı.

Belki de bir yerlere gidiyorlardı..

Mutluluğun ve aşkın onları çağırdığı bir yere..

Gerçekten nereye gittiklerini merak ettim.

Ama bu soruya yanıt bulamadım.

Üzerimde pijamalarım olmasaydı ve üşenmeseydim onları takip edecektim.

Ama yapamadım.

Umarım ki gittikleri yerde mutludurlar.

Kim bilebilir belki de hayallerinin peşinden koştular..

Hayalleri ne olabilir?

Ya bir kap su ya da bir tas yemek mi?

Yoksa onları merakla bekleyen sahiplerinin onlara göstereceği sevgi mi?

Bunlardan herhangi biri olabilir.

Ama bence onlar özgürlüklerine düşkün iki köpek..

Dilediklerini yapan ve hiç kimseyi önemsemeyenler gibi..

Tıpkı özgürce aşklarını ilan eden ve birbirine ilan eden aşıklar gibi..

Ya da ilk görüşte aşık olup, bir yastıkta yaşlananlar gibi..

Veya bir gülüşüne feda olan sevgili gibi.

Belki de Leyla ile Mecnun, Adem ile Havva veya Ferhat ile Şirin gibi aşklarını yaşayanlar gibi..

Platonik ya da imkansız aşkların yaşandığı insanlar gibi..

Sevgiyle kalın..

Hayallerinizin peşinden koşun..

Koşulsuz sevin ve bunu sevdiğinize hissettirin..