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Başbakan Ersin Tatar Afrikalı Öğrencilerden Özür Dilemelidir

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Başbakan Ersin Tatar Afrikalı Öğrencilerden Özür Dilemelidir
Başbakan Ersin Tatar Afrikalı Öğrencilerden Özür Dilemelidir

KAMPÜS-SEN (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası) ve DAÜ-SEN (Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası),  Başbakan Ersin Tatar’ın Afrikalı öğrencilerden özür dilemesi gerektiğini belirterek, “kullandığı ifadeleri ve gösterdiği tavrı kabul edilemez buluyoruz” dedi.

KAMPÜS-SEN ve DAÜ-SEN yaptığı ortak açıklamada, Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs’ın kuzeyinde okuyan Afrikalı öğrenciler için “Bu kişileri kim getirdiyse sorumluluğu da onlardadır. Üniversite getirdiyse üniversite çalışma için geldiyse o. Bu kriz öncesinde de bu durum sıkıntıydı şimdi daha büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu bir fırsat olabilir bunları temizlemek lazım. Bu ırkçılık değil ama kendi vatandaşlarımızı korumamız lazım,” şeklinde ifadelerde bulunduğunu anımsatarak, ”Başbakan Ersin Tatar’ın kullandığı ifadeleri ve gösterdiği tavrı kabul edilemez buluyoruz. Sayın Ersin Tatar hedef gösterdiği Afrikalı öğrencilerden özür dilemelidir” dedi.

KKTC üniversitelerinin özverili tanıtım çalışmaları sonucu Afrika ülkeleri de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden adaya öğrenciler geldiği hatırlatılan açıklamada, bu uluslararası öğrencilerin hem üniversitelere, hem de genel olarak KKTC ekonomisine büyük katkılar sağladığının da bilindiği kaydedildi.

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