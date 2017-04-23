Başbakan Özgürgün: "Şimdi ne oldu da görüşmeler başladı?”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında başlayan görüşmelerden bir beklentisinin olmadığını belirtirken, Kıbrıslı Türkler’in, yeniden belirsiz bir görüşme sürecine çekildiğini ifade etti.

Türkiye’de yayınlanan Milliyet Gazetesi’nden Sefa Karahasan’a verdiği demeçte, Rum Meclisi’nin, Enosis kararını bertaraf etmediğini, sadece karar yetkisini Milli eğitim Bakanlığı’na verdiğini ifade eden Özgürgün, “Maalesef Akıncı da bunu olumlu bir olay gibi gösterdi” dedi. Rum Meclisi’nin aldığı Enosis kararını tamamen “saçma” olarak niteleyen Başbakan, “Buna çocuk kandırma derler. Rum yönetimi, bakanlığa verilen yetkiyle iki yüzlü bir davranış sergilemiştir” dedi.

‘DOĞRU BİLGİ GİTMEDİ’

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, ucu açık ve belirsiz bir süreci, Enosis kararı değişmeden başlattığını savunan Özgürgün, görüşmelerin, Türkiye’deki referandum sürecinde başladığını ve Kıbrıs’ta bir oldu bitti yönünde endişelerinin olduğunu söyledi. Akıncı ile Türkiye’nin “Enosis kararı bertaraf edilince müzakereler başlar” prensibi üzerinde mutabık kaldığına işaret eden Özgürgün, “Biz bu mutabakatın arkasındayız. Sayın Akıncı, Türkiye’ye de ‘Enosis kararı bertaraf edilmeden görüşmeler başlamayacak’ demişti. Şimdi ne oldu da görüşmeler başladı?” diye sordu.

Sözlerine, “Referandum nedeniyle Ankara’ya sağlıklı, doğru Kıbrıs bilgisi gittiğini sanmıyorum” şeklinde devam eden Başbakan Özgürgün, “Türkiye’den beklentimiz, Akıncı’ya sözlerinin hatırlatılması” dedi. Kıbrıslı Türklerin alternatifsiz olmadığını da kaydeden Özgürgün şöyle devam etti:

‘ALLAH TÜRK’Ü KORUSUN’

“Ancak devletimizin başında yer alan sayın Cumhurbaşkanı Akıncı, seçenek olduğuna inanmıyor. Rumlara ‘Benim alternatifim var’ denmiyor. Rumlara ‘Sen ne yaparsan yap, ben yine anlaşma istiyorum’ diyen bir anlayış var. Rumları bu davranış da şımartıyor. Rum yönetimi de bunu kullanıyor.”

Başbakan Özgürgün, “Allah Kıbrıs Türkü’ne bu süreçte yardımcı olsun. Rumların işine gelen, ambargoların, izolasyonların devam ettiği bir ortamdayız” derken, görüşmelerin başlamasının, şu anda ülkedeki “en büyük hatalardan biri” olduğunu da söyledi. Görüşmelerin Cenevre’ye taşındığına dikkat çeken Özgürgün, “Cenevre’de bir anlaşma çıksaydı, Enosis düşüncesi ortadan kalacaktı. Bu nedenle Rumlar masadan kaçmıştı” dedi. Özgürgün, “Görüşmelerin başlaması devam etmesi konusunda da engelleyici bir tavır içerisinde değiliz. Ancak Rumların işine gelen bir sürece girildi” diye ekledi.

‘TÜRKİYE TAVİZ VERMEZ’

Rumların, “16 Nisan’dan sonra Türkiye Kıbrıs’ta taviz verecek” anlayışında olduğuna da işaret eden Özgürgün, “Türkiye, milli dava Kıbrıs’ta taviz verecek anlayışı asla doğru değildir. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacaktır” diye konuştu.

Türkiyelilerin KKTC vatandaşı yapılmasıyla ilgili olarak da Özgürgün, “Rumlar vatandaşlık satıyor, önce onlara baksınlar. Biz insanlık ayıplarını ortadan kaldırıyoruz. 20 yıldır vatandaşlık hakkı olanlara, vatandaşlık verilmemiş. Bunlar ayıptır. Bizler kardeşlerimize veriyoruz vatandaşlığı, Rumlar yabancılara...” dedi.

‘BU ŞEKİLDE SONUÇ ZOR!’

Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumların siyasi eşitlik

konusunda katı tutumunu sürdürdüğüne işaret etti. Akıncı, “Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele” ile “federal yönetimde kararlara etkin katılım” konularının makul ölçüler içinde çözülebileceğini, ancak Rum tarafının tutumu nedeniyle hala çözülemediğini kaydetti. Akıncı, “Bu çerçevede gidersek, ne yazık ki bir sonuca ulaşmayı son derece zor görüyorum. Bir karamsarlık aşılamak istemem. Olumsuzluk vurgusu yapmak istemem ama herkes de biliyor, kabul etmek istemeseler de aleni bir şekilde görülebiliyor ki Temmuz sonrasında bu iş son derece zor olacak” dedi.