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Başbakan Tufan Erhürman Aydınköy’de

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Başbakan Tufan Erhürman Aydınköy’de hükümet icraatları ile ilgili olarak halka hitap ediyor.
Başbakan Tufan Erhürman Aydınköy’de

Başbakan Tufan Erhürman Aydınköy’de hükümet icraatları ile ilgili olarak halka hitap ediyor.

Başbakan Erhürman’a, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve milletvekilleri eşlik ediyor.

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