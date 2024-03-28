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Başbakan Üstel, Işıl Mobilya ve Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti

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Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen Işıl Reklam bünyesindeki mobilya mağazası ile Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti. Üstel, hükümetin her zaman üretim ve üreticinin yanında olduğunu söyledi.
Başbakan Üstel, Işıl Mobilya ve Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti

Yangından dolayı kullanılmaz hale gelen iş yerlerinin sahipleri de zor zamanlarında yanlarında olan Başbakan Ünal Üstel ve hükümete, çalışanlara yönelik verilen prim desteği ve maaş ödemesi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel’e ziyaretlerinde, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ülke üretimi ve ekonomisine destek veren iki güzide iş yerini ziyaret ettiklerini belirterek, bu iş yerlerinin tekrar hızlı şekilde ekonomiye kazandırılması, ayakta durmasını sağlamak ve moral motivasyonu artırmak için yapılan çalışmaları anlattı.

Gürdağ Tuğla Fabrikasının ülkedeki iki tuğla üretim merkezinden biri olduğunu, o yüzden yangından zarar gören bu merkezi üretime tekrar kazandırmanın önemine işaret eden Üstel, hükümet olarak bu çerçevede iki işletmeye de 6 ay süreyle, tesis tekrar hayat bulana kadar çalışanların hem sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini hem de maaş ödemelerini üstlendiklerini söyledi.

Hükümet olarak üretimin desteklenmesi ve gelişmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Üstel, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti; üretenin ve üretimin yanında olduklarını vurguladı.

Hiçbir iş insanının bu tip bir felaketle karşılaşmasını istemediklerini de belirten Üstel, hükümet olarak işletmeleri ayakta tutmak için destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu arada Bakanlar Kurulu tarafından bu işletmelere yönelik alınan destek kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

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