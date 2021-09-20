Başbakanlık Denetleme Kurulu Teknecik’ten Alınan Yakıt Test Sonuçlarını Açıkladı

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik Elektrik Santralinden alınan yakıt numunelerine ilişkin test sonucunu açıkladı.

Orkun, yakıt numunelerinde yapılan uluslararası analiz değerlerine göre, bütün değerlerin limit altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı, yağ bulunmadığını kaydetti.

“TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPAMAM”

Teknik olarak bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Orkun, Başbakanlık Denetleme Kurulu olarak aldıkları görevi yerine getirdiklerini ve sonucu kamuoyunun bilgisine sunduklarını, testlere göre sonuçların limit altında olduğunu söyledi.

Bölge halkının, çevre örgütlerinin ve El-Sen’in son zamanlarda Teknecik Elektrik Santralı’na getirilen yakıtın insan sağlığına zararlı içerikte olduğu kaygıları üzerine Başbakan Ersan Saner’in talimatıyla bu konuda çalışmalar yapan Başbakanlık Denetleme Kurulu, Türkiye’de yapılan analiz sonuçlarını Başbakanlık Toplantı Odası’nda bugün saat 17.30’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıya Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Esentepe Belediyesi Asbaşkanı Lütfi Güneş de katıldı.

Orkun, Teknecik’ten alınan yakıt numunelerine ilişkin test sonucu hakkında bilgi vermek üzere bu toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek, sonuçların bugün ellerine ulaştığını söyledi.

Teknecik’e alınan yakıt konusunda ortaya çıkan tepkiler üzerine sivil toplum, belediyeler, vatandaşlar ve Ombudsman’ın konuya ilgi gösterdiğini ifade eden Orkun, Ombudsman, ilgili belediye temsilcileri, Başbakanlık yetkilileri, Kıb-Tek, El-Sen ve SGS firması yetkilisinden oluşan heyet huzurunda yakıt numunesi alındığını kaydetti.

MERSİN’DE ANALİZ YAPILDI, GEBZE’DE İŞLEM GÖRDÜ

Üst, orta, dip olmak üzere 3 şekilde, 12 tanktan 36 şişe numune alındığını, mühürlenip Mersin’de uluslararası yetkili bir firmaya götürüldüğünü, numunelerin ayrıca Gebze’de işlem gördüğünü, tahliller yapıldığını ifade eden Orkun, sonuçları ilgili taraflarla da paylaştıklarını, Kurul olarak Başbakan’ın kendilerine verdiği görevi, sonuçların alınmasıyla tamamladıklarını söyledi.

“YAĞ İÇERMİYOR”

Orkun, yakıt analizlerine göre bütün değerlerin limitler altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı veya yağ içermediğini, yakıtın uygun olduğunu söyledi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik’ten alınan yakıt numunesiyle ilgili analiz sonuçlarının, zararlı maddelerin maksimum değerlerin altında kaldığını gösterdiğini belirterek çıkan rakamlardan örnekler verdi ancak teknik değerlendirmeyi kendisinin yapamayacağını belirtti.

HULUSİOĞLU

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, yakıtın kötü kalitede hatta zehir olduğunun söylendiğini, kurulan platforma kendilerinin de dahil olduğunu ve ortaya çıkan tepkiler üzerine yakıtın analizi için neredeyse Başbakanı tehdit ettiklerini, analiz yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Analizlerin iki ayrı laboratuvarda yapıldığını, kendi gözetimlerinde numunelerin teslim edildiğini ifade eden Hulusioğlu, sonuçların kendileriyle paylaşıldığını, teknik incelemelerin yapılacağını ve gerekli değerlendirmenin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Hulusioğlu, sonuçların Yeşil Barış Hareketi ile Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) da gönderildiğini bildirdi.

Bu kurumların değerlendirmelerinin ardından raporların teknik olarak yorumlanabileceğini kaydeden Mehmet Hulusioğlu, laboratuvarlarda Kıb-Tek’in öngördüğü analizlerin yapıldığını, eğer bunlar yetersizse gereken açıklamanın platform tarafından kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

Teknecik’teki yakıtla ilgili büyük hassasiyet bulunduğunu kaydeden Hulusioğlu, Kıb-Tek’in yakıt alımı konusundaki tartışmaların başka bir platormda yapılması gerektiğini kaydederek “Şu anda bizi ilgilendiren, bu yakıtın sağlıklı olup olmadığıdır” dedi.