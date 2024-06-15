Basketbol Büyük erkeklerde play off eşleşmeleri belli oldu

Erkeklerde klasman tamamlandı
Extend Erkekler Ligi’nde klasman tamamlandı.
Klasmanın son maçında Savoy Marmara, Güzelyurt Spor Salonu’nda oynan maçta Baf Ülkü Yurdu’nu 62-41 mağlup ederek ligi ikinci bitirdim. Baf Ülkü Yurdu ise sezonu beşinci tamamladı.
Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Extend Erkekler Ligi’nde klasman tamamlanırken gözler Play-Off’a çevrildi.
Pllay-Off’ta Caesar Larnaka Gençler Birliği - Soyer Aksu ve Savoy Marmara -Çetinkaya karşılaşacaklar.
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