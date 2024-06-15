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Basketbol Büyük erkeklerde play off eşleşmeleri belli oldu

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Basketbol Büyük erkeklerde play off eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Büyük erkeklerde play off eşleşmeleri belli oldu

Erkeklerde klasman tamamlandı

Extend Erkekler Ligi’nde klasman tamamlandı.
Klasmanın son maçında Savoy Marmara, Güzelyurt Spor Salonu’nda oynan maçta Baf Ülkü  Yurdu’nu 62-41 mağlup ederek ligi ikinci bitirdim. Baf Ülkü Yurdu ise sezonu beşinci tamamladı.

Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Extend Erkekler Ligi’nde klasman tamamlanırken gözler Play-Off’a çevrildi.
Pllay-Off’ta Caesar Larnaka Gençler Birliği -  Soyer Aksu ve Savoy Marmara -Çetinkaya karşılaşacaklar.

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