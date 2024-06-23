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Basketbol Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı

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Basketbol Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı
Basketbol Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı

Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı

Extend Erkekler Ligi’nde Play-Off maçları yarın başlıyor.
İki maç kazanım esasına göre oynanan serilerinin ilk maçlarda klasmanı lider bitiren Caesar Larnaka Gençler Birliği, dördüncü sırada Play-Off’a giren Soyer Aksu’yu İskele Spor Salonu’nda konuk edecek.
İkinci olarak Play-Off’a giren Savoy Marmara ise üçüncü Çetinkaya ile Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Her iki karşılaşma da saat 20.00’de oynanacak.

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