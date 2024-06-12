Basketbol Kadınlarda Play-Off zamanı

Extend Kadınlar Ligi’nde Play-Off ilk maçları bu gece oynanacak.

İki maç kazanım esasına göre oynanacak olan maçlarda klasmanı ilk sırada bitiren Levent ile dördüncü sırada yer alan Akdeniz Spor Birliği bu gece Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacaklar.

İkinci sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda karşılaşacaklar. Maç saat 20.00’de oynanacak

Erkeklerde son maçlar

Extend Erkekler Ligi’nde 9.hafta bu gece Çetinkaya Savoy Marmara maçı ile tamamlanacak. Maç saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

10.hafta ise yarın oynanacak tek maçla başlıyor.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de Soyer Aksu – Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı yapılacak.

Klasmanın son maçı ise 14 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de Baf Ülkü Yurdu – Savoy Marmara maçı ile tamamlanacak. Maç saat Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.