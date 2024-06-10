Basketbol Liglerinde Son Maçlar Başlıyor

Basketbol Extend Erkekler Ligi’nde dokuzuncu hafta, Kadınlar Ligi’nde ise klasmanın son maçı bu akşam oynanacak.
Erkeklerde Lig lideri Caesar Larnaka Gençler Birliği, beşinci sıradaki Baf Ülkü Yurdu’nu İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda saat 20.30’da konuk edecek.
Haftanın diğer maçı 12 Haziran Çarşamba akşamı Çetinkaya ile Savoy Marmara arasında oynanacak. Klasman 13 ve 14 Haziran’da oynanacak maçlarla tamamlanacak.
KADINLAR LİGİ
Extend Kadınlar Ligi’nde klasmanın son maçı ise Doğu Akdeniz Üniversitesi-Caesar Larnaka Gençler Birliği arasında saat 19.00’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yer alacak.
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