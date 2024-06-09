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Basketbol'a sponsor yağıyor.. Bir sponsor da hakemlere!

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Basketbol'a sponsor yağıyor.. Bir sponsor da hakemlere!
Basketbol'a sponsor yağıyor.. Bir sponsor da hakemlere!

Basketbol'a sponsor yağıyor.. Bir sponsor da hakemlere!

Basketbol'da Ertuğ Nasıroğlu yönetiminin göreve gelmesi ile birlikte adeta sponsor yağıyor. Tüm liglere bulunan sponsorlardan sonra bu kez de hakemlere 2. bir sponsor daha bulundu.

Basketbol Federasyonu liglerde görev alan hakemlerin formalarına reklam aldı.
Federasyon geçtiğimiz sezon da formalara sponsor olan AsBank ile yola devam ederken ikinci bir sponsorü de formaya ekledi.
Formalarda arka tarafta AsBank ön taraf da da Kaide Construction yer alıyor.

Bilindiği gibi bir önceki Orhun Mevlit yönetimi hiç bir lige sponsor bulamamış ve bu konuda basın tarafından bol tarafından  eleştirilmiş bütçe sıkıntısı nedeni ile Mayıs 2024'den Aralık 2024'e kadar ligler oynanamamış top parkeye değmemişti.

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