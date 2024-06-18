Basketbol'da ADA Spor'dan Sonra Akdeniz Spor Birliği de Büyük Erkekler Ligine girecek

2024-2025 sezonunda Basketbol'da ADA Spor'dan Sonra Akdeniz Spor Birliği de Büyük Erkekler Ligine girmek için çalışma başlattı.

Mağusa'da ADA Spor Kulübün'nün Basketbol Büyük Erkekler Ligine gireceğini açıklaması sonrasında Girne'de 20 yıldır faaliyet gösteren Akdeniz Spor Birliği'nin de Lige girmek için çalıştığı belirtildi.

Akdeniz Spor Birliği yeni sezonda girmek istediği Erkekler Ligi için de çalışma başlattı.

Başkan Serhat Deniz, yönetim kurulu ve Basketbol Şube Sorumlusu Ercan Başaran toplantı yaptı. Kulüp için sponsor konusunun bayram sonrasında netleşmesinin ardından hem Erkekler Ligine girecek takım hem de antrenör konusu netleşecek.