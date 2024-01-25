Basketbol'da Ligler 27 Ocak Cumartesi günü başlıyor...

Basketbolda U 14 Erkekler Ligi başlıyor. Ertuğ Nasıroğlu yönetimi göreve gelmesinin ardından ilk organizasyonunu U 14 Erkekler Ligi ile başlatıyor. Lig 27 Ocak Cumartesi 3 maç ile başlayacak
Ligde 27 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 16.00’da Soyer Aksu – Kıvılcım, Levent Koleji Spor Salonu’nda saat 16.00’da, Leventspor – Soyerspor ve 20.00’de Koopspor – Adaspor takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.
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