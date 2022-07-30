Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi

Dmitry Polyanskiy, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını" iddia etti.

Polyanskiy, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhanks Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbas halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleştiği sadece bir zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

Rus Büyükelçi, "ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbas'ta Elenovka yakınlarındaki bir gözaltı merkezine isabet ederek 50'den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecektir." dedi.

Kiev'e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri "meşru askeri hedefler" olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, "Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yönlendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI VE ODESSA SALDIRISINA ATIF YAPTI

Rusya'nın Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasına ve hemen sonrasındaki Odessa saldırısına şu sözlerle atıf yaptı:

"26 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için çalışmalarına başladı. İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını temenni ederiz. Bu arada, Odessa Limanı'na askeri mal ve tesislerin yerleştirilmesi, tahıl anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını pek destekleyemez. 23 Temmuz'da ABD tarafından teslim edilen bir Ukrayna askeri gemisini ve bir Harpoon gemi savar füze deposunu ortadan kaldırdığımızda olduğu gibi, bu tür kargoları ve tesisleri yok etmeye devam edeceğiz. İmzaladığımız anlaşmada hiçbir şey, Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefimize ilerlememizi engellemiyor."

Rus Büyükelçi, Batılı devletleri, "Avrupa'nın tam merkezinde yasa dışı silah kaçakçılığı için bölgesel bir merkez yaratmakla" ve "ikiyüzlülükle" suçlayarak, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının "Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceği" mesajını verdi.