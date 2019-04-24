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Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerinin rutin toplantısı yapıldı

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Bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerinin, aylık rutin toplantısı bugün yapıldı.
Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerinin rutin toplantısı yapıldı

Toplantıları düzenleyen Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de yer alan toplantıda, Kıbrıs sorunuyla ilgili son durum görüşüldü.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs’tan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP);  Güney Kıbrıs’tan ise Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Demokrat Parti (DİKO), Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), Sosyal Demokratlar Hareketi (EDEK), Merkezin Yeniden Yapılandırılması Siyasi Grubu (EPALIXI), Birleşik Demokratlar (EDİ) temsilciler katıldı

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