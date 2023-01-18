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BBC Canlı yayında porno krizi!

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BBC, Gary Lineker'in sunuculuğunu yaptığı program sırasında duyulan yetişkin film sesleri nedeniyle özür mesajı yayınladı. Lineker de olayla ilgili açıklama yaptı.
BBC Canlı yayında porno krizi!

İngiliz efsane futbolcu Gary Lineker, BBC’de sunuculuğunu yaptığı programın canlı yayınında duyulan ‘yetişkin film sesleri’ ile şaşkına döndü.

Liverpool ve Wolverhampton arasında oynanan FA Cup maçı öncesi canlı yayın yapan Lineker, stüdyoda bir kadının inleme seslerinin duyulmasıyla neye uğradığını şaşırdı. “Bu sesi kimin çıkardığını bilmiyorum” diyen ve programa devam etmeye çalışan Lineker, Alan Shearer ile canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada inleme seslerin yeniden duyulması sonrası tepkisiz kalamadı.

Yaşanan durum karşısında gülümseyen ve “Biraz gürültülü” diyen Lineker, “Stüdyo çok sıcak, biraz da gürültülü. Birinin telefonuna bir şey mi gönderiliyor bilmiyorum, sanırım bu bir şaka. Evde duydunuz mu bilmiyorum.” diyerek olayı geçiştirmeye çalıştı.

“ARAŞTIRIYORUZ”

Digital Spy’a konuşan BBC yetkilisi, “Bu akşam canlı yayında yaşananlardan rahatsız olan tüm izleyicilerden özür dileriz. Bunun nasıl olduğunu araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Lineker, sete bantlanmış olarak bulunduğunu söylediği telefonun fotoğrafını yayınladı ve gülümseyen emoji koyarak olayın “sabotaj” olabileceğini belirtti.

 

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