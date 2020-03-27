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Belçika'da bir kedi, sahibinden koronavirüs kaptı; Covid-19 insandan hayvana da bulaşıyor

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Belçika'da bir kedi, sahibinden koronavirüs kaptı; Covid-19 insandan hayvana da bulaşıyor
Belçika'da bir kedi, sahibinden koronavirüs kaptı; Covid-19 insandan hayvana da bulaşıyor

Belçika Sağlık Bakanlığının Covid-19 Kriz Merkezi, düzenlenen günlük basın toplantısında bir kedinin sahibinden koronavirüs kaptığını duyurdu. Bu bilginin Liege veterinerlik fakültesinden alındığı ifade edildi.

Kedinin sahibi ile yakın temas içinde olduğunu belirten koronavirüs kriz merkezi sözcüsü Emmanuel Andre, "Bu izole bir vaka." dedi. Andre "virüs insandan hayvanlara geçiyor" şeklinde konuştu.

Kriz merkezinde uzman olan Stefan Van Gucht, sahibi koronavirüse yakalandıktan bir hafta sonra kedinin ishal olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtti.

Belçika kriz merkezi hastalığa yakalanan kedinin bu durumda 'mağdur' olduğunu duyurdu.

Virüsün farklı düzeylerde saatlerce veya günlerce canlı kalabileceğini belirten uzmanlar temizlik kurallarına uyulmasına vurgu yaptı.

Belçika'da toplam vaka sayısı 7 bin 284'e ulaştı, aralarında en az 4 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 289 kişi hayatını kaybetti.

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