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“Benim Gözümden Lefke” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

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Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve teması “Benim Gözümden Lefke” olarak belirlenen, Zeki Gürsel anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.
“Benim Gözümden Lefke” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan ödül töreninde, Düzenleme Komitesi Başkanı Feral Uyumsal Burhan, Zeki Gürsel’in kardeşi İhsan Gürsel ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu birer konuşma yaptı.

 

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Burhan: Kültürel açıdan çok zengin olan kentimizi acaba başkaları nasıl fotoğraflar, neresini ölümsüzleştirmek ister diye yola çıktık

   Düzenleme Komitesi Başkanı Feral Uyumsal Burhan, “Üniversitemizin kurulu olduğu bu kültürel açıdan çok zengin olan kentimizi acaba başkaları nasıl görür, nasıl fotoğraflar, neresini ölümsüzleştirmek ister diye yola çıktık. Öğrencilerimizin katılmasını istedik çünkü onları dersler ve akademik dünyanın dışına bir nebze de olsa taşıyalım istedik. Onlara hayatlarının bir bölümünü geçireceği bu güzel kenti biraz daha tanıtalım istedik. Öğrenci olmayan katılımcıların ise özellikle Lefke ve yöresi dışında ikamet edenlerin Lefke’ye gelmelerini, burayı tanımalarını ve onların gözünden de neler ortaya çıkabileceğini merak ettik” dedi. Burhan, tüm katılımcılara, jüri üyelerine ve yarışmaya katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Gürsel: Zeki, mükemmelliyetçiliğinden hiçbir zaman ödün vermemiştir

   Zeki Gürsel’in kardeşi İhsan Gürsel, “Zeki’yi anlatmak tabiki benim görevim değil fakat Zeki’nin bir özelliğini sizinle paylaşmkak istiyorum, o da ‘mükemmelliyetçilik’. Girdiği hiçbir işe bugün günü kurtaralım gerisine sonra bakarız, düşünürüz mantığıyla yaklaşmamıştır. Zeki’nin mükemmelliyetçiliği zamanında çocuk yaşta babamı bile hayretler içerisinde bırakmıştır” dedi. Zeki’nin mükemmelliyetçiliğinden hiçbir zaman ödün vermediğini ve mükemmelliyetçiliğin Zeki için inanılmaz bir değer olduğunu vurgulayan Gürsel, “Zeki, fotoğrafçılık sanatında da en iyisini yapmaya çalışıyordu, fotoğraflarını sonsuzluğa taşımak için saatlerini, günlerini, gecelerini harcayarak, bu iş için ne gerekiyorsa yaparak, gerek cihaz gerek teknolojiyi kullanarak en iyisini yapmaya çalışıyordu. Bu nedenle fotoğraf sevdalılarının mükemmeliyetçiliği akıllarından çıkarmamalarını öneriyorum. Bize bu onuru verdiği için Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, bu süreçte katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Köroğlu: LAÜ, bölgesine  ve toplumumuza yapmakta olduğu katkılara bu fotoğraf yarışması ile bir yenisini daha eklemiştir

   Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu, “Fotoğraf çekmek insanın aklını, gözünü, elini ve yüreğini aynı hizaya getirmesidir. Zeki Gürsel anısına düzenlenen “Benim Gözümden Lefke” fotoğraf yarışmasına katılan tüm arkadaşlarımıza, bu sanata gönül veren fotoğrafçılara öncelikle teşekkür ederiz” dedi. Fotoğrafın bir sanat olduğunu ve bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirten Köroğlu, “Çünkü bir kimse fotoğraf çekerken en iyi anı elde etmek ister. Bugün burada, bu sergide en iyiyi en güzel anı benim gözümden Lefke’yi Zeki Gürsel anısına çeken gözlerin çektikleri birbirinden güzel fotoğraflarda göreceğiz. Lefke Avrupa Üniversitemiz bölgesine  ve toplumumuza yapmakta olduğu katkılara bu fotoğraf yarışması ile bir yenisini daha eklemiştir” dedi. Bugün burada ortaya çıkan bu fotoğrafların Lefke  ve bölgesinin güzelliklerini dünyanın en uzak köşelerine de taşıyacağını ifade eden Köroğlu, “Bu sayede Lefke’deki turizm potansiyelini, varlığını bilmeyenelere, görmeyenlere, göremeyenlere hissettirecektir. Lefke Avrupa Üniversitesi, ortaya çıkan bu fotoğraflarla Lefke’nin güzelliklerini ve anısına düzenlenen yarışma ile Lefkeli olmakla övünen ve bununla hep gurur duyan Zeki Gürsel’i ölümsüzleştirip gelecek nesillere taşıyacaktır” dedi.

   Ödüllerin takdim edilmesinin ardından sergi açılışı ile devam program, katılımcılar onuruna düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

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