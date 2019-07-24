BES: KKTC ile TC arasında imzalanan Ekonomik Protokol'ün içeriği resmen kanımızı dondurmuştur.

BES, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KKTC ile TC arasında imzalanan Ekonomik Protokolün içeriği resmen kanımızı dondurmuştur. İçerisinde işçi sınıfına yönelik birçok saldırıyı ve en önemlisi de Kıbrıs Türk Toplumunun laik yapısını bozmaya yönelik adımlar barındıran bu protokol bizim için yok hükmündedir.

Çok fazla söze gerek yok!

Belediye Emekçileri Sendikası olarak, bundan sonraki süreçte kelime oyunları ile değil, esas mücadele alanı olan sokakların bize verdiği güçle bu protokolü yoldaş örgütlerimizle birlikte geldiği yere geri göndereceğiz ve altına imza koyanlardan hesap soracağız.