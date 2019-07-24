  • BIST 102.377
  • Altın 262,437
  • Dolar 5,7274
  • Euro 6,3784
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

BES: KKTC ile TC arasında imzalanan Ekonomik Protokol'ün içeriği resmen kanımızı dondurmuştur.

» »
Belediye Emekçileri Sendikası, yaptığı açıklamada KKTC ile TC arasında imzalanan ekonomik protokolun işçi sınıfına yönelik bir saldırıyı ve Kıbrıs Türk Toplumunun laik yapısını bozmaya yönelik adımlar barındırdığını ifade etti.
BES: KKTC ile TC arasında imzalanan Ekonomik Protokol'ün içeriği resmen kanımızı dondurmuştur.

 BES, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KKTC ile TC arasında imzalanan Ekonomik Protokolün içeriği resmen kanımızı dondurmuştur. İçerisinde işçi sınıfına yönelik birçok saldırıyı ve en önemlisi de Kıbrıs Türk Toplumunun laik yapısını bozmaya yönelik adımlar barındıran bu protokol bizim için yok hükmündedir.

Çok fazla söze gerek yok!

Belediye Emekçileri Sendikası olarak, bundan sonraki süreçte kelime oyunları ile değil, esas mücadele alanı olan sokakların bize verdiği güçle bu protokolü yoldaş örgütlerimizle birlikte geldiği yere geri göndereceğiz ve altına imza koyanlardan hesap soracağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Bakanlar Kurulu kararları24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:42
  • Denktaş: Bölgemizdeki sorunun çözümü diyalog ve işbirliğinden geçiyor23 Temmuz 2019 Salı 21:25
  • Erhürman: Protokol farklılaştı, Mutabakat zabtında ise hukuksal sorunlar var!23 Temmuz 2019 Salı 18:42
  • Akıncı Lute ile görüştü23 Temmuz 2019 Salı 18:21
  • Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı23 Temmuz 2019 Salı 17:22
  • Durduran: Görüşme isteme yarışı başladı23 Temmuz 2019 Salı 17:10
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı, açıklama yapılmadı!23 Temmuz 2019 Salı 17:04
  • Çavuşoğlu Sanayi Odası heyetini kabul etti23 Temmuz 2019 Salı 16:51
  • “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” etkinliklerle kutlanacak23 Temmuz 2019 Salı 16:47
  • KTAMS: Geçici memuru hangi liyakata göre atadınız23 Temmuz 2019 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti