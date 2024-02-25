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SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Beyaz Saray: Gazze'de rehinelerin bırakılması ve geçici ateşkes için 4 ülke 'ana hatlarda' anlaştı

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Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması ve Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini öngören olası bir anlaşma için Paris'te yapılan uluslararası görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
Beyaz Saray: Gazze'de rehinelerin bırakılması ve geçici ateşkes için 4 ülke 'ana hatlarda' anlaştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail, ABD, Mısır ve Katar temsilcilerinin anlaşmanın "ana hatları" konusunda bir mutabakata vardıklarını söyledi.

Anlaşmanın halen müzakere aşamasında olduğunu belirten Sullivan, Katar ve Mısır'ın Hamas ile dolaylı görüşmeler yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise CBS'e yaptığı açıklamada, görüşmelerden bir rehine anlaşması çıkıp çıkmayacağının henüz belli olmadığını belirterek, ayrıntılara girmekten kaçındı, ancak Hamas'ın daha makul taleplerde bulunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Cumartesi günü Paris'te yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği haberlerinin ardından İsrail savaş kabinesi de Gazze'de ateşkes anlaşması görüşmeleri hakkında bilgilendirildi.

Paris görüşmeleri, Gazze'de ateşkesi ve rehinelerin iadesini sağlamayı amaçlayan müzakerelerin bir parçası olarak İsrail ile Mısır, Katar ve ABD'den arabulucular arasında yürütüldü.

Varılacak bir anlaşma aynı zamanda İsrail'de tutulan Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasını öngörüyor.

Netanyahu sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda, "Rehinelerimizin serbest bırakılması için başka bir taslak elde etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Paris'e bir heyet gönderdim ve bu akşam müzakerelerde atılacak bir sonraki adımları görüşeceğiz" diye yazdı.

Daha sonra İsrail'in bu hafta Katar'a yeni görüşmeler için bir heyet göndereceği bildirildi.

Göstericilere polisten sert müdahale

Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen gösteriler polis tarafından dağıtıldı.

Demokrasi Meydanı'na gitmeye çalışan göstericilere atlı çevik kuvvet polisleri saldırdı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılardan önce de İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler nispeten sık görülüyordu.

Ancak Cumartesi günkü gösterilerde Ekim ayından bu yana polis ilk kez daha sert önlemlere başvurdu.

Göstericiler, Gazze'deki savaşta hükümeti rehineleri kurtarmak yerine Hamas'ı yenme güdüsüyle hareket etmekle eleştiriyor.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ordu karargahı önünde toplanan göstericilere yönelik saldırgan tutumundan dolayı polisi eleştirdi.

Gösteride en az 21 kişinin tutuklandığı ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümet karşıtı protestoların yanı sıra İsrailli rehinelerin aileleri de savaşa diplomatik bir çözüm bulunması ve rehinelerin geri dönüşüne odaklanılması çağrısında bulunmak üzere şehirde toplandı.

'Savaşın sonu demek değil'

Cumartesi günü erken saatlerde İsrail medyası Paris'teki görüşmelerde bir rehine ve ateşkes anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

İsrail'in istihbarat şefi David Barnea, Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te Mısır, Katar ve ABD'den arabulucularla bir araya geldi.

Görüşmelerde daha sonraki müzakerelerin temelini oluşturacak bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabık kalındığı ve bu anlaşmanın Cumartesi gecesi İsrail savaş kabinesine sunulduğu bildirildi.

İsrail medyası savaş kabinesinin Katar'a bir heyet göndermeyi kabul ettiğini ve heyetin bir hafta sürecek bir ateşkes ve İsrail'de tutulan yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşma üzerinde müzakerelere devam edeceğini bildiriyor.

Ancak İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanan bir röportajda "Böyle bir anlaşma savaşın sona erdiği anlamına gelmez" dedi.

Görüşmeleri yakından takip eden üst düzey bir Filistinli yetkili daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada Paris'te gerçek bir ilerleme kaydedilmediğini söylemiş ve müzakerecileri Hamas üzerindeki baskıyı arttırmak için yanlış bilgi sızdırmakla suçlamıştı.

Hamas, bir anlaşmaya varılması konusunda ilerleme kaydedildiğine dair son haberler hakkında yorum yapmadı.

'Biden Refah konusunda bilgilendirilmedi'

Bu arada Gazze'de çatışmalar ve hava saldırıları can almaya devam ediyor.

Netanyahu, X'teki paylaşımında, 1,5 milyona yakın insanın sıkışıp kaldığı Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah'a yönelik operasyon planlarını onaylamak için bu hafta kabinesini toplayacağını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Pazar günü NBC'ye verdiği mülakatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'taki askeri operasyon planları hakkında bilgilendirilmediğini ancak sivil yaşamın korunması gerektiğine inandığını söyledi.

Sullivan, "Bu sivilleri korumak, onları güvenli bir yere götürmek, beslemek, giydirmek ve barındırmak için açık ve uygulanabilir bir plan olmadığı sürece Refah'ta bir operasyonun, büyük bir askeri operasyonun devam etmesi gerektiğine inanmıyoruz" dedi.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'ın 10 Mart'a kadar Gazze'de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını açıklamıştı.

İsrail'in artan hava saldırıları yardım operasyonlarını engelliyor.

Yardım kuruluşları ve birçok Batılı hükümet Refah'a yapılacak bir saldırının sonuçlarının korkunç olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, halk çaresizlikten konvoyları yağmalaması nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardım sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. UNRWA'nın kamyonlarından biri de 5 Şubat'ta İsrail ateşiyle vuruldu.

Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, İsrail saldırılarında en az 29.600 Filistinlinin öldüğünü ve Gazze'de enkaz altında binlerce cesedin daha olduğunu açıkladı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 İsrailli öldü ve yaklaşık 250 kişi rehin alınmış, rehinelerin bir kısmı serbest bırakılmıştı.

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